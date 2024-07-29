Чистота и здоровье: как правильно ухаживать за постельными принадлежностями

Гигиена постельного белья: почему важно часто менять простыни и наволочки

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Треть жизни мы проводим во сне, поэтому важно создать комфортные и гигиеничные условия для сна. Большинство людей меняют постельное белье раз в две недели, но эксперты рекомендуют делать это раз в неделю. Это связано с накоплением на белье омертвевших клеток кожи, пылевых клещей и различных отходов жизнедеятельности, которые могут быть невидимыми, но могут вызвать аллергию или астму. Более частая стирка простыней и наволочек необходима для тех, кто страдает аллергией, астмой, инфекциями кожи, чрезмерным потоотделением, а также для тех, кто позволяет домашним животным спать на постели или ест в постели.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Если не стирать белье регулярно, можно накопить грибки, бактерии, пыльцу и перхоть, что может привести к проблемам с иммунной системой, экземе и контактному дерматиту. Люди с аллергией и астмой могут усугубить свои симптомы, а также возможны заложенность носа и чихание. Инфекции также могут передаваться через грязное постельное белье.

Рекомендуется стирать постельное белье в максимально горячей воде и гладить после стирки для удаления бактерий и аллергенов. Для поддержания чистоты между стирками следует принимать душ перед сном, не ложиться в постель после занятий спортом, удалять макияж и избегать использования лосьонов и кремов прямо перед сном. Одеяла и пододеяльники также следует стирать каждые одну-две недели. Подушки, особенно перьевые и с синтетическим наполнителем, следует менять каждые год или два и чистить каждые три месяца. Срок годности матрасов составляет 10-12 лет при условии регулярной чистки и использования наматрасника.