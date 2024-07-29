Топ-5 эфирных масел для красоты: ваша кожа и волосы изменятся до неузнаваемости

Лучшие эфирные масла для красоты

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Благодаря своим преимуществам, эфирные масла стали довольно популярными в уходе за кожей.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Масло базилика

Эфирное масло базилика богато мощными химическими веществами, которые могут избавить от прыщей, оживить кожу и улучшить кровообращение.

Кроме того, эфирное масло помогает очистить поры и успокоить раздраженную кожу. Поскольку масло базилика содержит витамин А, который хорошо известен как средство для борьбы с прыщами, вполне логично, что оно может помочь очистить кожу.

Масло лаванды

Масло лаванды предназначено не только для расслабления. Оно полезно для вашей кожи. Поскольку масло обладает антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным действием, оно эффективно при акне, розацеа и защите от солнца.

Кедровое масло

Аромат масла кедра освежает, а также служит вяжущим средством, что делает его ценным ингредиентом для средств по уходу за волосами. Обладая противовоспалительными и противогрибковыми свойствами, масло полезно для уменьшения отека и покраснения. Масло делает кожу гладкой и мягкой, благодаря витамину А.

Масло герани

Это масло традиционно используется в качестве натурального тонизирующего средства для красоты благодаря своей способности улучшать внешний вид, тон и текстуру кожи.