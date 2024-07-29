Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энтомолог Хряпин подсказал народное средство от тараканов
Авербух: церемония вручения медалей командного турнира зимней Олимпиады-2022 — фикция
Россия успешно перенаправила экспорт нефти на новые рынки
США провели испытания гиперзвуковых комплексов
Августовский ретроградный Меркурий: что ожидать и как действовать
В России воссоздают Морскую коллегию по приказу Путина
КНДР может испытать ядерное оружие перед президентскими выборами в США
В ГАИ призвали снимать подголовники в автомобиле при установке детского сидения
Организаторы Олимпийских игр объяснили удаление видео с церемонии открытия
Какие ингредиенты в уходовых продуктах не стоит использовать до 25 лет для сохранения здоровья и красоты кожи?

Ингредиенты, которые не стоит использовать в уходе за кожей до 25 лет

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Молодая кожа имеет свои уникальные потребности и особенности, и уход за ней должен быть соответствующим. Важно знать, какие ингредиенты могут быть излишними или даже вредными для неё до 25 лет. Рассмотрим, каких компонентов стоит избегать в уходовых продуктах, чтобы сохранить здоровье и красоту молодой кожи.

Ингредиенты, которые не стоит использовать в уходе за кожей до 25 лет
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Ретиноиды

Ретиноиды, такие как ретинол и третиноин, часто используются в антивозрастных продуктах благодаря их способности стимулировать обновление клеток и уменьшать морщины. Однако для молодой кожи эти ингредиенты могут быть слишком агрессивными, вызывая раздражение и сухость. Лучше оставить ретиноиды на то время, когда действительно появляются признаки старения.

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота — это альфа-гидроксикислота (AHA), которая помогает отшелушивать верхний слой эпидермиса и стимулировать обновление клеток. Хотя она эффективна для улучшения текстуры лица и устранения пигментных пятен, в молодом возрасте она может быть слишком сильной и вызывать повышенную чувствительность кожи. До 25 лет лучше использовать более мягкие эксфолианты.

Бензоилпероксид

Бензоилпероксид — популярный ингредиент в продуктах для лечения акне. Он обладает сильным антисептическим действием, но может вызывать сухость и раздражение, особенно при длительном использовании. В молодом возрасте, когда кожа более склонна к воспалениям, стоит предпочесть мягкие средства, такие как салициловая кислота.

Сильные пептиды

Пептиды используются в антивозрастных продуктах для стимулирования выработки коллагена. Однако в возрасте до 25 лет кожа уже производит достаточное количество коллагена и эластина, поэтому сильные пептиды могут быть излишними. Лёгкие увлажняющие средства будут достаточно эффективными для поддержания молодости кожи.

До 25 лет кожа обычно не требует интенсивного ухода и может поддерживаться в хорошем состоянии с помощью простых увлажняющих и защитных средств. Избегая агрессивных ингредиентов, можно сохранить её здоровье и естественную красоту.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вернулся в Россию из США
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Нездоровая зависимость: как европейские монополисты подсадили на "иглу" медицину в России
Нездоровая зависимость: как европейские монополисты подсадили на "иглу" медицину в России
Последние материалы
Как выбрать удобные места в эконом-классе
Пассажирку Air Astana не пустили на рейс из-за красных глаз
Роскомнадзор получит дополнительные полномочия по блокировке контента
В центральных районах Петербурга могут запретить парковку самокатов
Туристы массово бронируют туры в Таиланд на Новый год
Запад наблюдает рост миротворческой активности Китая в украинском кризисе
Белая, жёлтая, розовая: какую картошку надо жарить, а какую — варить
Как вернуть здоровье и блеск волосам после повреждений
ВС РФ близки к стратегическому успеху на Покровском направлении
На Comic-Con заметили упоминания ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников