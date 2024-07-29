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Риски и подводные камни SMAS-лифтинга

SMAS-лифтинг: что нужно знать перед процедурой

0:55
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SMAS-лифтинг, популярная процедура для борьбы со старением, может не оправдать ожиданий и даже быть опасной. Косметолог Арина Жукова рассказала о возможных рисках SMAS-лифтинга. Процедура, предполагающая нагрев SMAS-слоя кожи для стимуляции выработки коллагена, не требует длительного восстановления и обладает выраженным эффектом.

SMAS-лифтинг: что нужно знать перед процедурой
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Однако, предсказать результат трудно, так как каждый организм реагирует индивидуально. Возможны ожоги и липоатрофия, что может привести к провисанию тканей. Важно использовать сертифицированное оборудование, но не все клиники этим занимаются.

Также процедуру часто предлагают курсом, хотя максимальный эффект достигается через пару месяцев после одной процедуры. Иногда экономия клиники на расходных материалах снижает эффективность процедуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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