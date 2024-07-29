Особенности ухода за кожей губ: SPF и увлажнение

Кожа губ очень тонкая и нежная, поэтому она требует особого ухода. В последнее время появилось множество средств с SPF специально для губ. Косметолог Кристина Игоренко рассказала, насколько важны санскрины для этой зоны. Основная проблема кожи губ заключается в отсутствии жировой прослойки и меланина, что делает их уязвимыми перед солнцем. В жаркий сезон губы первыми теряют влагу, могут появиться ожоги и пигментация, поэтому дополнительный уход просто необходим.
Из-за тонкости и постоянного движения губы особенно уязвимы. Использование обычного солнцезащитного средства для тела на губах неэффективно, так как оно быстро скатывается и может быть опасным при попадании в организм. Лучше использовать специальные средства с SPF для губ.
При выборе средства с SPF для губ обращайте внимание на высокий уровень защиты, наличие гиалуроновой кислоты, витамина А и увлажняющих масел. Важно помнить, что обновлять бальзам с SPF для губ нужно чаще, чем обычное средство от солнца, так как он быстро стирается.
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