Особенности ухода за кожей губ: SPF и увлажнение

Как защитить губы от солнца: советы косметолога

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа губ очень тонкая и нежная, поэтому она требует особого ухода. В последнее время появилось множество средств с SPF специально для губ. Косметолог Кристина Игоренко рассказала, насколько важны санскрины для этой зоны. Основная проблема кожи губ заключается в отсутствии жировой прослойки и меланина, что делает их уязвимыми перед солнцем. В жаркий сезон губы первыми теряют влагу, могут появиться ожоги и пигментация, поэтому дополнительный уход просто необходим.

Фото: openverse.org by Haleyface, CC BY 2.0

Из-за тонкости и постоянного движения губы особенно уязвимы. Использование обычного солнцезащитного средства для тела на губах неэффективно, так как оно быстро скатывается и может быть опасным при попадании в организм. Лучше использовать специальные средства с SPF для губ.

При выборе средства с SPF для губ обращайте внимание на высокий уровень защиты, наличие гиалуроновой кислоты, витамина А и увлажняющих масел. Важно помнить, что обновлять бальзам с SPF для губ нужно чаще, чем обычное средство от солнца, так как он быстро стирается.