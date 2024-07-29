Алгоритм поиска вашего аромата: секреты от экспертов

Как выбрать идеальный парфюм: советы и рекомендации

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коко Шанель утверждала, что у женщины, не использующей духи, нет будущего. Мы полностью с этим согласны и считаем, что духов у нормальной женщины слишком много быть просто не может. Однако найти подходящий аромат бывает сложно. Вот беспроигрышный алгоритм для выбора духов.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Для начала определитесь с любимым семейством ароматов. Каждый аромат относится к определенной категории, например, цветочные, восточные, древесно-гурманские и свежие. Семейства могут пересекаться, и здесь важно понимание нот парфюмерии.

Первый шаг к выбору парфюма — знание верхних, средних и базовых нот. Верхние ноты держатся от 5 до 15 минут, средние — от 30 минут до часа, а базовые сопровождают вас на протяжении всего времени ношения. Научиться их выделять можно только практикой.

Также обратите внимание на концентрацию аромата. На духах часто можно увидеть надписи EDP, EDT или EDC, которые указывают на концентрацию аромата. Самая высокая концентрация у духов, далее идет eau de parfum, затем туалетная вода и самая низкая концентрация у eau de cologne.

Многие парфюмерные магазины предлагают использовать кофейные зерна для "очистки" обоняния, но это не всегда эффективно. Наше обоняние не так натренировано, как зрение или слух, и быстро утомляется от множества сложных ароматов. Парфюмер Марсель Гулов рекомендует пробовать не больше 3-5 ароматов за раз, чтобы не перегружать мозг. Он также отмечает, что кофейные зерна не разгружают наш мозг, а лишь добавляют новую информацию. Лучше отдохнуть, выпить воды и выйти на свежий воздух.

Блоттеры, или бумажные тестеры, являются более нейтральным способом оценки аромата. Однако духи могут звучать иначе на коже или одежде, поэтому для точной оценки лучше попробовать их на себе.