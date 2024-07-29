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Эффективные упражнения на улице: советы фитнес-тренера

Тренировки на свежем воздухе: плюсы и минусы, по мнению эксперта

2:05
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Лето в разгаре, и это отличное время для тренировок на свежем воздухе. Принято считать, что такие занятия полезнее всего, но у этого вида тренировок есть и свои недостатки. В тонкостях вопроса нам помог разобраться фитнес-тренер и спортсмен Иван Королев. Среди плюсов тренировок на улице он отметил улучшение физической формы и здоровья, повышение настроения и улучшение концентрации и эффективности тренировок.

Тренировки на свежем воздухе: плюсы и минусы, по мнению эксперта
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Тренировки на свежем воздухе способствуют улучшению кровообращения, вентиляции легких и обмена веществ, что положительно сказывается на общем состоянии организма. Они также способствуют выработке эндорфинов, которые помогают справиться со стрессом и улучшить настроение. На улице доступен больший выбор упражнений и тренировочных площадок, что позволяет разнообразить тренировки и сделать их более эффективными.

Однако у занятий спортом на свежем воздухе есть и минусы. Неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, сильный ветер, жара или холод, могут затруднить тренировки. Неровности в рельефе, скользкая поверхность или другие факторы могут увеличить риск получения травм. Также на открытом воздухе сложнее проводить тренировки, требующие специализированного оборудования, такого как тренажеры или гантели.

Несмотря на эти недостатки, существуют эффективные упражнения, которые можно выполнять на свежем воздухе. Иван Королев рекомендует бег трусцой для укрепления сердечно-сосудистой системы и сжигания калорий. Приседания задействуют большие мышечные группы ног и ягодиц, а также поднимают пульс. Выпады улучшают координацию движений и формируют красивую осанку. Отжимания от скамьи развивают грудные мышцы и трицепсы, а также улучшают общую физическую форму. Планка укрепляет корпус, плечи, руки и спину.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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