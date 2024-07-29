Популярные короткие стрижки этого лета: стиль и прохлада в одном

Как выбрать идеальную короткую стрижку для жарких дней

Летом многие избегают сложных укладок на длинных волосах, чтобы справиться с жарой. Стилист Анна Новикова рассказала о популярных коротких стрижках этого лета, которые помогут оставаться стильной в знойный день.

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Каре — вечная классика, подходящая практически всем. Выбирайте каре с учетом формы лица и индивидуальных предпочтений. Идеальный прямой срез потребует ежедневной укладки, поэтому, если не хотите тратить на это много времени, остановитесь на рваном варианте стрижки. Девушкам с вьющимися волосами важно тщательно выбирать мастера, чтобы каре не превратилось в одуванчик.

Для тех, кто хочет еще короче, подойдёт стрижка боб. Эта стрижка открывает шею, что делает образ утонченным и спасает от перегрева. В тренде небрежность, поэтому не стремитесь к четким линиям, особенно если у вас крупные черты лица.

Если не хочется терпеть волосы у лица, рассмотрите стрижку гарсон. Она не требует утренней укладки и сохраняет форму, даже если присутствует легкая небрежность. Однако гарсон требует частых визитов к мастеру, так как отросшая стрижка выглядит неряшливо.