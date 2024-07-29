Почему ароматы могут вызывать головную боль

Как избежать головной боли от парфюма

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтая о конкретном аромате, мы часто сталкиваемся с неприятной реальностью: головная боль после использования любимого парфюма. Причина этого может быть связана с множеством факторов, включая резкие ароматы. Парфюмы могут выступать аллергенами, как и многие другие вещества, из-за содержания в них синтетических консервантов, таких как гераниол и бензилбензоат. Если у вас есть аллергия на компоненты парфюма, такие как ваниль, жасмин или лилия, это может вызвать головную боль.

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Современный человек сталкивается с перенасыщением запахами от множества уходовых и бытовых средств, поэтому лучше выбирать продукты без отдушек. Если все же хотите пользоваться духами, выбирайте менее насыщенные по аромату средства, такие как мисты или ароматизированные гели для душа. Это поможет избежать смешивания множества запахов, что также может стать причиной головной боли.

Физиологически все люди воспринимают молекулы аромата одинаково, но передача и интерпретация этих сигналов в мозгу могут различаться. Генетическая память может сыграть свою роль: если определенный аромат ассоциируется с опасностью, мозг может вызывать головную боль, чтобы заставить покинуть место концентрации этого аромата. Некоторые ароматы вызывают головные боли чаще, чем другие, что подтверждает влияние генетической памяти на наше восприятие запахов.