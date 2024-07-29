Как защитить волосы во время тропического отпуска

Советы стилиста для здоровых волос на пляжном отдыхе

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовка к пляжному отдыху включает в себя планирование капсульного гардероба и обязательную эпиляцию, но также важно уделить внимание защите волос от вредного воздействия солнца, соленой воды и хлорки. Чтобы отпуск стал бальзамом для волос, не стоит красить или завивать их перед поездкой, поскольку солнце и морская вода быстро смоют краску, а химические процедуры подсушат локоны.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Лучше взять с собой привычные средства по уходу за волосами в дорожных версиях, избегая использования отельных шампуней и кондиционеров, чтобы не усугубить стресс для волос. Оставьте дома фены и другие приборы для термоукладки, позволяя волосам сохнуть естественным путем. После дня на солнце стоит наносить богатую протеинами маску для волос, которая укрепит и восстановит волосы изнутри.

Для удобства и защиты волос в жару и влажность подойдут простые прически, которые легко сделать с помощью нескольких шпилек или мягкой резинки. Добавление спрея с термозащитой перед укладкой поможет сохранить здоровье волос. Украсьте прическу свежим цветком или аксессуаром для дополнительного эффекта и наслаждайтесь отпуском с красивыми и здоровыми волосами.