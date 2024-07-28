Советы дерматолога: безопасное принятие душа в жару

Как сохранить кожу увлажненной при частых летних душах

Частые летние души могут освежить, но при этом нанести вред коже, если не следовать рекомендациям дерматолога. Длительное пребывание под водой лишает кожу естественных масел, что особенно вредно для сухой или чувствительной кожи. Для минимизации негативного воздействия душ не должен превышать 5-10 минут. Также важно избегать слишком горячей воды, которая сушит кожу сильнее, чем теплая или прохладная. Холодная вода, напротив, улучшает кровообращение, снимает зуд, уменьшает воспаление и сужает поры.

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Использование мягких очищающих средств помогает избежать сухости и раздражения, в отличие от сильных мыл или антибактериальных средств, которые нарушают естественный баланс кожи. После душа рекомендуется промокнуть тело насухо мягким полотенцем или надеть хлопковый халат, чтобы сохранить как можно больше естественной влаги.

Завершающим этапом должно быть нанесение увлажняющего крема с легкой формулой, содержащего элементы, такие как гиалуроновая кислота, чтобы вернуть коже необходимую влагу. Тяжелые кремы с большим количеством масел лучше оставить для зимнего времени.