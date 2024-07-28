Летний макияж: секреты стойкости и свежести

Как сохранить макияж в жару: советы по уходу за кожей

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом даже нормальная кожа может страдать от жирного блеска и скатывания тонального крема. Чтобы избежать этих проблем и не тянуться за зеркалом каждые десять минут, необходимо уделить особое внимание увлажнению и правильному выбору косметики. Перед увлажнением кожи важно тщательно её очистить, а затем использовать увлажняющий флюид с SPF-15, который обеспечит защиту от солнца. В составе средства желательно наличие цинка, который помогает контролировать работу сальных желез.

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Для летнего макияжа лучше использовать легкие BB- или CC-кремы вместо плотных тональных основ, которые могут привести к блеску и забиванию пор. Наносить такие средства рекомендуется спонжем, чтобы избежать излишка продукта. При выборе макияжа для глаз следует отдавать предпочтение водостойким карандашам и туши, так как они устойчивы к жирному блеску век. Румяна лучше выбирать муссовой текстуры, которые обеспечат стойкость даже в жару.

Для борьбы с жирным блеском можно использовать термальную воду и матирующие салфетки. Термальная вода поможет освежить макияж, а матирующие салфетки заменят пудру, не забивая поры. В летний период стоит избегать жирных тональных основ, кремовых текстур теней и контуринга, а также продуктов с воском, которые могут плавиться и размазываться под воздействием жары.