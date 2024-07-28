Летний уход для жирной кожи: советы косметолога

Как избежать жирного блеска: основные правила летнего ухода

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом жирная кожа требует особого внимания, и косметолог Кристина Карапетян выделяет несколько важных правил, способных предотвратить появление жирного блеска на протяжении дня.

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Важно умываться как минимум два раза в день, но также полезно использовать матирующие салфетки в течение дня, особенно если вы не используете макияж. Для дополнительного контроля жирности лица рекомендуется применять специальные тоники среди дневного ухода, избегая при этом продуктов с содержанием спирта.

Летом следует избегать кислот, но для борьбы с высыпаниями на жирной коже можно использовать средства для локального нанесения, такие как цинковая мазь или средства на основе бензоила пероксида. Однако ретиноиды лучше оставить на более прохладное время года.

Матирующие средства становятся неотъемлемой частью ухода в летний период. Рекомендуется выбирать матирующий крем в качестве базы под макияж, однако стоит избегать использования матирующей пудры, чтобы не пересушить кожу и избежать раздражений.

Для защиты от солнечных лучей жирной коже подходят санскрины с матирующим эффектом, создающие защитную пленку и предотвращающие излишний блеск. Они также могут использоваться как база под макияж, что делает их универсальным выбором для летнего сезона.