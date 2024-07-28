Опасности игнорирования солнцезащитных средств: что вы должны знать

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Почему SPF стал необходимым элементом ухода за кожей

1:28
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Использование SPF стало обязательным в современном мире, так как многочисленные исследования подтверждают вред ультрафиолетовых лучей. Несмотря на это, многие пренебрегают использованием солнцезащитных средств. Визажист Анастасия Лещинская подчеркивает, что отказ от SPF может привести к серьезным последствиям для кожи.

Почему SPF стал необходимым элементом ухода за кожей
Фото: unsplash.com by Jesse Uli, CC0

Ультрафиолетовые лучи значительно увеличивают риск рака кожи, являясь причиной большинства случаев меланомы и немеланомного рака кожи. Кроме того, длительное воздействие UVA-лучей приводит к фотостарению, вызывая сухость, шелушение и морщины. Также ультрафиолет способствует гиперпигментации, вызывая появление пигментных пятен, которые влияют на внешний вид и самооценку.

Солнечные ожоги, возникающие из-за избыточного меланина, могут вызывать покраснение, отек, волдыри и шелушение, что затрудняет использование декоративной косметики. Люди с акне, розацеа и куперозом особенно подвержены негативному влиянию солнечного излучения, что может привести к ухудшению состояния кожи и образованию новых прыщей и сосудистых звездочек.

Хотя SPF не является панацеей от всех проблем кожи, он существенно снижает негативное воздействие ультрафиолетовых лучей и помогает предотвратить необратимые последствия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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