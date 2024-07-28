Эффективность и ограничения фейсбилдинга: что говорит эксперт

Фейсбилдинг: новый тренд или временная мода

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Последние месяцы принесли второе дыхание фейсбилдингу, особенно активно его практикуют женщины, готовящиеся к лету и стремящиеся подтянуть овал лица. Дерматолог и косметолог Мария Громова объясняет, что фейсбилдинг — это набор упражнений для развития лицевых мышц, который ранее использовался в медицине для восстановления после травм. Сегодня же он доступен онлайн и пользуется популярностью как альтернатива косметологическим процедурам.

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Мария Громова отмечает, что научных исследований, подтверждающих преимущества фейсбилдинга перед другими методами ухода за кожей, пока нет. Она призывает не игнорировать упражнения для лица, так как некоторые из них могут быть полезны в комплексе ухода. Например, упражнения на подтяжку подбородка могут быть эффективны, но требуют строгого соблюдения рекомендаций специалиста.

Касательно противопоказаний, Мария предупреждает, что фейсбилдинг может быть опасен при повышенном давлении, наличии повреждений на лице, активном использовании ботокса или проблемах с нервной системой. Она советует консультироваться с косметологом для выбора безопасного комплекса упражнений, учитывая индивидуальные особенности каждого человека.