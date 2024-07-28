Топовые идеи хромового маникюра от мастера Алисы Овсянниковой

Летние тренды маникюра: хромовый дизайн для стильных ногтей

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этим летом, если хочется чего-то более эффектного, чем сочный монохром, стоит обратить внимание на хромовый дизайн ногтей. Нейл-мастер Алиса Овсянникова предлагает несколько трендовых вариантов маникюра с chrome-топом, которые идеально подойдут для отпускного образа.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Нежный хром с нюдовой базой в жемчужном или нежно-розовом варианте придаст ногтям утонченности, особенно на миндальной форме средней длины. Для яркого образа можно выбрать разноцветные хромированные ногти, такие как микс розового и голубого оттенков, который особенно популярен среди клиентов мастера.

Для тех, кто предпочитает плотное покрытие, вариант с эффектом "металлик" на цветной насыщенной базе будет идеальным, при этом лучше выбирать теплые и красные цвета. Лайт-вариант для любителей естественности предполагает использование полупрозрачной камуфляжной базы с жемчужной или теплой втиркой, создавая эффектные блестящие ногти.