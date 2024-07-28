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Уход за кожей подростка: какие продукты необходимы для сохранения её здоровья и красоты?

Эффективный уход за кожей для девочек-подростков: какие продукты выбрать?

2:25
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Уход за кожей в подростковом возрасте крайне важен, так как в этот период организм подвергается значительным изменениям. Гормональные колебания, стресс и окружающая среда могут вызывать прыщи, чрезмерную жирность или сухость эпидермиса. Правильный уход помогает не только поддерживать здоровье кожи, но и предотвращать многие будущие проблемы. Рассмотрим основные уходовые продукты, которые стоит приобрести девочке-подростку.

Эффективный уход за кожей для девочек-подростков: какие продукты выбрать?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Очищающее средство

Ежедневное очищение - это основа любого ухода за кожей. Подросткам рекомендуется использовать мягкое очищающее средство, которое удаляет загрязнения и избыток кожного жира, не пересушивая кожу. Гели или пенки с салициловой кислотой могут помочь в борьбе с акне.

Тоник

Тоник помогает сбалансировать уровень pH кожи после очищения и подготовить её к последующим этапам ухода. Выбирайте средства без спирта, чтобы избежать пересушивания эпидермиса. Тоники с экстрактами алоэ вера или чайного дерева могут быть особенно полезны для подростков.

Увлажняющий крем

Увлажнение необходимо для любого типа кожи, включая жирную и комбинированную. Подросткам подойдут легкие, некомедогенные увлажняющие средства, которые не забивают поры. Кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином или алоэ вера помогут поддерживать кожу увлажненной и здоровой.

Солнцезащитный крем

Защита от солнца - важный аспект ухода за кожей, особенно для подростков. Использование крема с SPF не менее 30 поможет предотвратить преждевременное старение и появление пигментных пятен. Выбирайте легкие формулы, которые не оставляют жирного блеска.

Локальные средства для борьбы с акне

Если у подростка возникают проблемы с кожей, такие как акне, стоит обратить внимание на специальные средства. Это могут быть гели и кремы с бензоилпероксидом, салициловой кислотой или ниацинамидом. Они помогают справиться с воспалениями и предотвращают появление новых высыпаний.

Правильный уход за кожей в подростковом возрасте помогает предотвратить многие проблемы и формирует здоровые привычки на будущее.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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