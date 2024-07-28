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Нейл-мастер Арина Степанова о распространённых ошибках в уходе за стопами

Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок

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Летом особенно важно уделять внимание уходу за стопами, но многие при домашнем педикюре допускают ошибки. Нейл-мастер Арина Степанова выделяет несколько распространенных ошибок. Одна из них — использование жесткой пемзы, что может привести к обратному эффекту и увеличить шероховатость кожи. Вместо этого рекомендуется использовать отшелушивающие носочки раз в месяц.

Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Также частая ошибка — распаривание ног в горячей воде. Это может привести к трещинам и отслаиванию кожи. Рекомендуется использовать воду температурой не выше 40 градусов с добавлением эфирных масел и соли для заживляющего эффекта.

При полировке ногтей следует быть аккуратными, используя мягкий баф или пилочку с мягким абразивом, чтобы избежать повреждений ногтевой пластины. Использование специального крема для стоп является необходимым завершающим этапом, так как он помогает бороться с огрубением и успокаивает кожу после процедур ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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