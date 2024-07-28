Секреты молодости: как зубы влияют на ваш возраст и внешность

Искусство улыбки: как поддерживать молодость с помощью здоровых зубов

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Важность улыбки в сохранении молодости и привлекательности неоспорима. Хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов подчеркивает, что состояние наших зубов может значительно повлиять на восприятие возраста. Молодые люди обычно имеют более крупные и формованные зубы благодаря толстому слою эмали, что придает улыбке молодость и свежесть. Однако со временем эмаль стирается, что приводит к уменьшению размеров и высоты зубов, что в свою очередь влияет на внешний вид лица, способствуя появлению морщин и потере овальной формы лица.

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Один из ключевых факторов, определяющих визуальное старение улыбки, — это изменение цвета зубов. С течением времени тонкий слой эмали раскрывает под ним находящийся дентин с пигментами, что может привести к желтизне или темноте зубов, делая улыбку менее привлекательной и старообразной.

Профилактические осмотры и своевременное лечение кариеса и десен, регулярная профессиональная гигиена и использование современных методов восстановления, таких как керамические виниры и импланты, способствуют сохранению молодости улыбки на протяжении долгих лет.