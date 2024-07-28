Избавляемся от сосудистых недостатков: коагуляция и выбор специалиста

Как справиться с сосудистыми проблемами: косметолог или ангиолог

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современное лето может стать некомфортным, если на коже появляются сосудистые сеточки и мелкие сосуды, которые портят настроение. Чтобы разобраться, к какому специалисту обратиться для решения этой проблемы — косметологу или ангиологу, нам помогла косметолог Виталина Сняткина. Постоянное расширение сосудов ведет к образованию сосудистых звездочек и может привести к серьезным заболеваниям, таким как тромбофлебит и варикоз. Процедура коагуляции помогает предотвратить дальнейшее развитие этих заболеваний: лазер воздействует на сосуды, выжигая их, при этом не повреждая верхний слой кожи. Коагуляция эффективно лечит различные сосудистые дефекты, включая гемангиомы, "винные" пятна и сосудистую сеточку.

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Если на вашем теле появляются многочисленные сосудистые проблемы, и они прогрессируют, стоит обратиться не только к косметологу, но и к ангиологу — специалисту по сосудистым патологиям. Он проведет тщательный осмотр и даст рекомендации. Возможно, потребуется консультация флеболога или сосудистого хирурга, если будет выявлено, что вены нуждаются в дополнительной помощи. Виталина отмечает, что если проблемы с сосудами не слишком глубокие, косметологическая процедура поможет быстро устранить дефект, тогда как глубокие деформации требуют вмешательства ангиолога. Важно помнить, что неправильное лечение может привести к возвращению сосудистых заболеваний. В зависимости от случая, врач может назначить различные методы коагуляции, такие как озонотерапия, электрокоагуляция, склеротерапия, светотерапия и лазерная коагуляция.