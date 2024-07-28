Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективные методы защиты винограда от болезней и вредителей
Максим Галкин* о трагедии: дети снова становятся жертвами террористов
Здоровье кожи: когда народные методы не сработают, и пора обращаться к врачу
Что такое финансовый потенциал страховой организации
Швейцария не будет использовать доходы от российских активов
Необычное блюдо из картофеля и вареной колбасы
Франция предупреждает о резком росте случаев завоза лихорадки денге на Играх-2024
Стерилизация домашнего кота — ответственный шаг владельца
Основные индикаторы неисправности двигателя, которые можно обнаружить без диагностики
Избавляемся от сосудистых недостатков: коагуляция и выбор специалиста

Как справиться с сосудистыми проблемами: косметолог или ангиолог

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Современное лето может стать некомфортным, если на коже появляются сосудистые сеточки и мелкие сосуды, которые портят настроение. Чтобы разобраться, к какому специалисту обратиться для решения этой проблемы — косметологу или ангиологу, нам помогла косметолог Виталина Сняткина. Постоянное расширение сосудов ведет к образованию сосудистых звездочек и может привести к серьезным заболеваниям, таким как тромбофлебит и варикоз. Процедура коагуляции помогает предотвратить дальнейшее развитие этих заболеваний: лазер воздействует на сосуды, выжигая их, при этом не повреждая верхний слой кожи. Коагуляция эффективно лечит различные сосудистые дефекты, включая гемангиомы, "винные" пятна и сосудистую сеточку.

Как справиться с сосудистыми проблемами: косметолог или ангиолог
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Если на вашем теле появляются многочисленные сосудистые проблемы, и они прогрессируют, стоит обратиться не только к косметологу, но и к ангиологу — специалисту по сосудистым патологиям. Он проведет тщательный осмотр и даст рекомендации. Возможно, потребуется консультация флеболога или сосудистого хирурга, если будет выявлено, что вены нуждаются в дополнительной помощи. Виталина отмечает, что если проблемы с сосудами не слишком глубокие, косметологическая процедура поможет быстро устранить дефект, тогда как глубокие деформации требуют вмешательства ангиолога. Важно помнить, что неправильное лечение может привести к возвращению сосудистых заболеваний. В зависимости от случая, врач может назначить различные методы коагуляции, такие как озонотерапия, электрокоагуляция, склеротерапия, светотерапия и лазерная коагуляция.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Франция предупреждает о резком росте случаев завоза лихорадки денге на Играх-2024
Стерилизация домашнего кота — ответственный шаг владельца
Основные индикаторы неисправности двигателя, которые можно обнаружить без диагностики
МЧС начало получасть высокотехнологичные вездеходы ТМ-140
Башню Сююмбике в Казани ожидает реконструкция
Как справиться с сосудистыми проблемами: косметолог или ангиолог
Фестиваль без звезд: Юрмала и уходящая популярность артистов
Dead by Daylight вводит новый режим: два убийцы против восьми выживших
Санкции США ускорили технологическое развитие российской нефтяной отрасли
Цены на продовольствие на Украине могут вырасти на 30% к осени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников