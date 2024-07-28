Ошибки в уходе за кожей, которые лишают вас результата

Почему дорогие средства не работают: распространенные ошибки в использовании

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда даже самые дорогие средства для лица или тела не дают ожидаемого эффекта. Причина может быть не в производителе, а в ошибках, которые совершаются при использовании средств. Важно следовать инструкции по нанесению: например, корейская пенка должна быть вспенена до нанесения, а средства с коллагеном лучше использовать в увлажненных условиях. Порядок применения средств также имеет значение: наносите их от легкого к плотному, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

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Также многие средства требуют "закрытия" другими продуктами для усиления действия. Неправильное хранение может снизить эффективность косметики. Солнечный свет и высокие температуры могут разрушить активные компоненты, как, например, витамин С. Лучше хранить средства на туалетном столике, вдали от прямых солнечных лучей и пара из ванной.