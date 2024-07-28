Проблемы с волосами часто возникают не только из-за неправильного ухода, но и из-за скрытых проблем в организме. Одной из причин может быть анемия, при которой недостаток железа приводит к ухудшению состояния волос. При этом волосы становятся ломкими и слабыми из-за нехватки питательных веществ.
Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта также негативно сказываются на здоровье волос, вызывая их выпадение и потерю блеска. Проблемы с щитовидной железой, особенно связанные с нарушением выработки гормонов, могут привести к ломкости и выпадению волос.
Важно вовремя обращать внимание на состояние этих органов, чтобы предотвратить возможные необратимые последствия для здоровья волос.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.