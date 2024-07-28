Влияние внутренних заболеваний на состояние волос

Неочевидные причины проблем с волосами: от анемии до щитовидной железы

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы с волосами часто возникают не только из-за неправильного ухода, но и из-за скрытых проблем в организме. Одной из причин может быть анемия, при которой недостаток железа приводит к ухудшению состояния волос. При этом волосы становятся ломкими и слабыми из-за нехватки питательных веществ.

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Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта также негативно сказываются на здоровье волос, вызывая их выпадение и потерю блеска. Проблемы с щитовидной железой, особенно связанные с нарушением выработки гормонов, могут привести к ломкости и выпадению волос.

Важно вовремя обращать внимание на состояние этих органов, чтобы предотвратить возможные необратимые последствия для здоровья волос.