Опасные компоненты в ухаживающих средствах: что нельзя игнорировать

Выбор шампуня: как состав влияет на здоровье волос

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто при покупке уходовых средств люди не обращают должного внимания на состав, выбирая продукты лишь по внешнему виду. Однако специалисты, занимающиеся проблемами волос, предупреждают о рисках, связанных с малознакомыми ингредиентами. Хотя не стоит сразу отказываться от шампуня из-за обнаруженного не самого полезного консерванта, есть определенные компоненты, которые категорически не должны присутствовать в составе.

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Формальдегид выделяется как один из самых опасных ингредиентов. Несмотря на отказ крупных производителей от использования этого канцерогена, он все еще может встречаться в менее известных продуктах. Формальдегид не только негативно сказывается на здоровье волос, но и может постепенно наносить вред организму в целом.

Силиконы, хотя и менее разрушительны, тоже требуют внимания. Они часто добавляются для связывания компонентов, однако оставляют на волосах пленку, что создает иллюзию ухоженности, но не приносит реального эффекта. Со временем волосы становятся тяжелее, и ощущение чистоты пропадает.

Хлорид натрия, в простонародье известный как соль, также присутствует во многих шампунях для повышения их плотности. Однако его наличие может вызывать зуд и сухость кожи головы, что должно насторожить пользователей. Если такие проблемы возникают, стоит внимательно изучить состав используемого средства на предмет содержания хлорида натрия.