Уход за кожей головы: от пандемии к новой норме

Новая эпоха ухода за кожей головы: тренд скинификации

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существующий тренд, получивший название "скинификация", акцентирует внимание на многоступенчатом уходе за кожей головы, столь же внимательном, как и за лицом. Специалисты подчеркивают важность очищения, увлажнения и защиты кожи головы, особенно в свете того, что после ковидной пандемии многие столкнулись с проблемами выпадения и ухудшения состояния волос. Этот тренд привел к расширению продуктовых линеек "волосяных" брендов, которые включили сыворотки, скрабы и лосьоны, обогащенные необычными ингредиентами, такими как глина, пептиды и пробиотики.

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Кожа головы является показателем общего состояния здоровья организма, поскольку она связана с внутренними органами и влияет на здоровье волос. Если нет явных проблем, достаточно базового ухода, однако применение шампуня глубокого очищения носит рекомендательный характер, так как на коже головы скапливаются остатки стайлинговых средств и загрязнения. Процесс очищения актуален для улучшения регенерации и состояния волос.

Современные продукты, такие как пилинги, способствуют устранению не только загрязнений, но и ороговевших клеток, что повышает проницаемость питательных веществ. Выбор пилинг-средств зависит от типа кожи головы: для жирной кожи рекомендуются средства с салициловой кислотой, а для сухой — более нежные компоненты. Баланс в частоте применения пилингов также важен, чтобы избежать повреждения волосяных фолликулов и нарушения естественной защиты.