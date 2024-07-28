Онихомикоз: симптомы, осложнения и эффективные препараты

Причины и лечение онихомикоза: что нужно знать

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Онихомикоз — это грибковое заболевание ногтей, которое может привести к их полному поражению, если не принять меры. Распространение инфекции происходит через прямой контакт с больным человеком или его личными вещами, а также может быть спровоцировано сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, гипотиреоз и иммунные расстройства. Существует несколько форм онихомикоза: нормотрофическая, гипертрофическая и дистрофическая, каждая из которых проявляется по-своему — от изменения цвета до утолщения и отслоения ногтевой пластины.

Фото: riversidepodiatry by Anonymous, PDM

Для диагностики заболевания следует внимательно изучить ногти на наличие изменений в форме, структуре, цвете и болезненных ощущениях. Признаки онихомикоза могут также включать неприятный запах. Если болезнь запустить, это может привести к более серьезным последствиям, таким как язвы на коже и распространение инфекции на внутренние органы.

В борьбе с онихомикозом рекомендуется использовать эффективные препараты. К ним относятся "Экзодерил", "Лоцерил", "Офломил", "Микодерил", "Микозан", "Кандид" и "Нитрофунгин". Эти средства способны уничтожать грибковую инфекцию и предотвратить ее дальнейшее развитие.