С приходом жары многие уже насладились солнечными лучами, но некоторые все еще ожидают своего отпуска, рискуя получить не только загар, но и солнечные ожоги. Для тех, кто столкнулся с этой неприятностью, собраны рекомендации, как не ухудшить состояние кожи.
Первое, что стоит исключить, — это масла. Хотя традиционно их использовали для улучшения загара, они создают на коже пленку, затрудняющую естественное дыхание эпидермиса и prolonging лечение. Вместо масла предпочтительнее использовать специальные аптечные препараты.
Также не следует прикладывать лед к обожженным участкам. Хотя охлаждение кожи важно, слишком сильное охлаждение может замедлить кровообращение и замедлить процесс заживления. Рекомендуется использовать влажные полотенца, которые следует держать не дольше 15 минут, а также пить достаточное количество воды.
Наконец, стоит с осторожностью подойти к использованию сока алоэ. Это средство действительно обладает некоторыми полезными свойствами, однако важно учитывать возраст растения и правильные условия хранения. Вместо чистого сока лучше использовать проверенные аптечные продукты, содержащие алоэ, что будет гораздо более эффективным для восстановления кожи.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.