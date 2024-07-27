Правила восстановления кожи после загара: ошибки, которых следует избегать

Уход за ожогами: что делать и чего избегать

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом жары многие уже насладились солнечными лучами, но некоторые все еще ожидают своего отпуска, рискуя получить не только загар, но и солнечные ожоги. Для тех, кто столкнулся с этой неприятностью, собраны рекомендации, как не ухудшить состояние кожи.

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Первое, что стоит исключить, — это масла. Хотя традиционно их использовали для улучшения загара, они создают на коже пленку, затрудняющую естественное дыхание эпидермиса и prolonging лечение. Вместо масла предпочтительнее использовать специальные аптечные препараты.

Также не следует прикладывать лед к обожженным участкам. Хотя охлаждение кожи важно, слишком сильное охлаждение может замедлить кровообращение и замедлить процесс заживления. Рекомендуется использовать влажные полотенца, которые следует держать не дольше 15 минут, а также пить достаточное количество воды.

Наконец, стоит с осторожностью подойти к использованию сока алоэ. Это средство действительно обладает некоторыми полезными свойствами, однако важно учитывать возраст растения и правильные условия хранения. Вместо чистого сока лучше использовать проверенные аптечные продукты, содержащие алоэ, что будет гораздо более эффективным для восстановления кожи.