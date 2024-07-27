Идеальный маникюр для летнего отдыха: самые подходящие оттенки

Тренды ногтевого дизайна для загорелой кожи: советы от эксперта

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Период отпусков активно наступает, и тем, кто планирует путешествие, стоит обратить внимание на выбор цветового решения для маникюра. Нейл-мастер Каролина Булгакова предлагает несколько идеальных оттенков гель-лака для загорелой кожи. Персиковые оттенки подойдут для легкого загара, так как их полупрозрачные тона оранжевого и персикового создадут гармоничный образ.

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Ярко-розовые оттенки, особенно на коротких или средних ногтях, сделают маникюр эффектным и летним. Лавандовый цвет обеспечит множество возможностей для оформления, а теплые оттенки красного станут классическим, но привлекательным выбором для любого мероприятия.