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Переход к седине: полный гид по принятию естественного оттенка волос

Как легко и стильно перейти на седые волосы

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Переход к седым волосам — это постепенный процесс, который начинается с небольшого количества серебристых прядей и со временем становится более заметным. С каждым новым волосом, который теряет свой естественный цвет, может сформироваться ярко выраженная граница между окрашенными и натуральными локонами. Решение о том, когда прекратить окрашивание и принять естественный цвет, остается за каждым индивидуально.

Как легко и стильно перейти на седые волосы
Фото: openverse.org by blmurch, CC BY-SA 2.0

Перед тем как начать процесс, рекомендуется отрастить корни на несколько сантиметров, чтобы определить цвет и текстуру натуральных волос. Переход потребует терпения, так как удаление старой краски может занять много времени — иногда до девяти часов, особенно в случае длинных волос. Полный переход к седым волосам обычно занимает от шести месяцев до года, что может испытать на прочность желание многих людей, склонных вернуться к привычному окрашиванию.

Существует несколько стратегий для более плавного процесса перехода. Например, хорошие результаты могут быть достигнуты с помощью добавления бликов, которые помогут соединить существующий оттенок с растущей сединой. Еще один способ — окрашивание волос в серый или стальной цвет, что может ускорить процесс перехода, но рекомендуется доверить эту процедуру профессионалам, чтобы избежать неожиданных результатов.

Если предпочитаете естественный подход, можно замаскировать отросшие корни с помощью оттеночных средств, которые постепенно смываются, не создавая жесткой границы между цветами. Регулярная стрижка поможет быстрее достичь желаемого оттенка, однако следует избегать использования перманентных красителей, чтобы не замедлить процесс. В любом случае, консультация со специалистом может оказаться весьма полезной.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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