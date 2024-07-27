Безопасный отдых: какие процедуры красоты лучше избегать в жаркую погоду

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Небезопасные процедуры красоты в летние каникулы: как защитить себя

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Отели предлагают различные услуги для расслабления и ухода за собой, но не все процедуры безопасны в жарких условиях. Специалисты предупреждают о негативных последствиях пилингов, обертываний, уколов и лазерной эпиляции в летний период.

Небезопасные процедуры красоты в летние каникулы: как защитить себя
Фото: openverse.org by gaelx, CC BY-SA 2.0
  • Пилинги и использование кислоты: кислотные процедуры требуют восстановления и полного отказа от прямых солнечных лучей. В жаркой стране это невозможно, поэтому возможен сильный пот, сильная пигментация и отек после агрессивной процедуры. Не соблазняйтесь на приятные цены — лучше отложить пилинги до осенью-зимы.
  • Обертывания и борьба с целлюлитом: горячее обертывание стоит отложить, если вы проводите отпуск на курорте. Слишком сильный перегрев организма может привести к повышению давления, особенно если у вас есть проблемы с сосудами.
  • Уколы красоты: каждая женщина должна тщательно выбирать специалиста для таких процедур, как инъекции ботокса или другие введения препарата в глубокие слои кожи. В отеле это может быть невозможно, поэтому такие серьезные процедуры могут быть крайне опасны для вашего здоровья.
  • Лазерная эпиляция: данный вид удаления волос не рекомендуется в летний период, особенно если вы планируете проводить весь отпуск под прямыми лучами солнца. Лазерная эпиляция относится к довольно серьезным процедурам, требующим квалификации мастера и опыта работы с разными видами лазера.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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