Безопасный отдых: какие процедуры красоты лучше избегать в жаркую погоду

Небезопасные процедуры красоты в летние каникулы: как защитить себя

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отели предлагают различные услуги для расслабления и ухода за собой, но не все процедуры безопасны в жарких условиях. Специалисты предупреждают о негативных последствиях пилингов, обертываний, уколов и лазерной эпиляции в летний период.

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Пилинги и использование кислоты: кислотные процедуры требуют восстановления и полного отказа от прямых солнечных лучей. В жаркой стране это невозможно, поэтому возможен сильный пот, сильная пигментация и отек после агрессивной процедуры. Не соблазняйтесь на приятные цены — лучше отложить пилинги до осенью-зимы.

Обертывания и борьба с целлюлитом: горячее обертывание стоит отложить, если вы проводите отпуск на курорте. Слишком сильный перегрев организма может привести к повышению давления, особенно если у вас есть проблемы с сосудами.

Уколы красоты: каждая женщина должна тщательно выбирать специалиста для таких процедур, как инъекции ботокса или другие введения препарата в глубокие слои кожи. В отеле это может быть невозможно, поэтому такие серьезные процедуры могут быть крайне опасны для вашего здоровья.

Лазерная эпиляция: данный вид удаления волос не рекомендуется в летний период, особенно если вы планируете проводить весь отпуск под прямыми лучами солнца. Лазерная эпиляция относится к довольно серьезным процедурам, требующим квалификации мастера и опыта работы с разными видами лазера.