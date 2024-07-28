Вот почему стоит принимать коллаген: преимущества добавки

Преимущества приёма коллагена для здоровья

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Восполняет белка

Коллаген — это белок, который важен для организма. После 30 лет наш организм начинает медленнее вырабатывать естественный коллаген. Вот почему люди принимают его добавки: чтобы восполнить количество коллагена или белка.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Повышает эластичность кожи

Среди множества преимуществ коллагена для здоровья наиболее популярно и исследовано здоровье кожи. Многие научные исследования и эксперименты показали, что у пациентов, принимавших коллагеновые добавки, улучшилась эластичность кожи и способность удерживать влагу и разглаживать морщины.

Уменьшает боли в суставах

Некоторые данные говорят, что коллаген может уменьшить боль в суставах и поддержать соединительные ткани. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism в 2017 году, спортсмены, у которых была боль в колене, испытывали уменьшение боли в суставах после регулярного приема 5 г пептидов коллагена в течение 12 недель.

Здоровье костей

Снижение минеральной плотности костной ткани связано с возрастом. Пептиды коллагена увеличивают плотность костей.

Рост волос

Выпадение волос или проблемы с волосами являются одной из самых распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся с возрастом. В то время как мужчины могут страдать от выпадения волос, женщины испытывают тусклость, истончение волос. Коллаген известен тем, что способствует укреплению волос и ногтей.