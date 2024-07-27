Косметическая пластика: неприятные последствия и то, как с ними бороться

Неприятные последствия от контурной пластики: как бороться с проблемами

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Филлеры для коррекции возрастных изменений и асимметрий становятся все более популярными среди женщин. Однако, кроме аллергии, последствия контурной пластики могут быть негативными для лица, о чем не всегда предупреждают специалисты. Косметолог Лиана Вишневская рассказала о неприятных моментах и то, как с ними бороться.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, CC BY 2.0

Эффект Тиндаля: в результате травматизации тканей может произойти просветление сосудов под кожей, что выглядит как полосы розового или голубого цвета. Лиана: "Подобное происходит из-за неаккуратной работы специалиста или реакции организма на инородный состав препарата". Чтобы избежать травматизации сосудов, важно убедиться, что косметолог подобрал не слишком плотный препарат.

Белая кожа: в месте инъекции кожа становится светлее, чем на остальных частях лица. Это связано с наличием лидокаина в препарате, который при попадании в сосуд закупоривает его. Побеление кожи обычно проходит, однако, в любом случае важно держать контакт со своим косметологом.

Гранулемы: это небольшие узелки, заметные над поверхностью кожи, которые возникают в результате того, что организм стремится избавиться от инородного тела. Гранулема часто не может раствориться сама, в этом случае требуйте от косметолога решения проблемы, а если требуется, обратитесь к другому специалисту.