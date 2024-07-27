Средства и методы для облегчения и лечения солнечных ожого

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Лечение солнечных ожогов: от домашних рецептов до профессиональной помощи

1:02
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Солнечные ожоги могут быть неприятными и болезненными, но есть несколько способов облегчить симптомы и ускорить восстановление кожи. Вот несколько рекомендаций от дерматолога Ирины Куроедовой:

Лечение солнечных ожогов: от домашних рецептов до профессиональной помощи
Фото: Freepik is licensed under Free license
  • Прохладная вода: охлаждает пораженный участок и снимает воспаление.
  • Ванна с пищевой содой и овсянкой: минимизирует повреждения от солнца и снимает раздражение.
  • Алоэ вера: гель растения успокаивает жжение при солнечном ожоге.
  • Ромашковый чай: смягчает обожженную кожу, но не рекомендуется для аллергиков на пыльцу.
  • Яблочный уксус: может снять жжение, но не рекомендуется для больших или серьезных ожогов.
  • Прохладная одежда из натуральных волокон: дает коже возможность дышать во время восстановления.
  • Вода: необходима для восстановления кожи после пребывания на солнце.

Обратитесь к врачу, если симптомы серьезные или если у вас есть признаки обезвоживания или высокой температуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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