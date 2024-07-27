Средства и методы для облегчения и лечения солнечных ожого

Лечение солнечных ожогов: от домашних рецептов до профессиональной помощи

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Солнечные ожоги могут быть неприятными и болезненными, но есть несколько способов облегчить симптомы и ускорить восстановление кожи. Вот несколько рекомендаций от дерматолога Ирины Куроедовой:

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Прохладная вода: охлаждает пораженный участок и снимает воспаление.

Ванна с пищевой содой и овсянкой: минимизирует повреждения от солнца и снимает раздражение.

Алоэ вера: гель растения успокаивает жжение при солнечном ожоге.

Ромашковый чай: смягчает обожженную кожу, но не рекомендуется для аллергиков на пыльцу.

Яблочный уксус: может снять жжение, но не рекомендуется для больших или серьезных ожогов.

Прохладная одежда из натуральных волокон: дает коже возможность дышать во время восстановления.

Вода: необходима для восстановления кожи после пребывания на солнце.

Обратитесь к врачу, если симптомы серьезные или если у вас есть признаки обезвоживания или высокой температуры.