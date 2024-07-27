5 популярных вариантов отбеливания зубов

Как отбелить зубы без посещения стоматолога

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Сегодня иметь более белую улыбку проще, чем когда-либо, благодаря множеству доступных вариантов отбеливания зубов. Независимо от того, предпочитаете ли вы посетить стоматолога для сеанса отбеливания или предпочитаете набор для отбеливания зубов в домашних условиях, возможностей действительно много.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, CC0

Давайте рассмотрим пять лучших вариантов отбеливания зубов.

Отбеливающие полоски

Отбеливающие полоски обычно являются лучшим выбором для занятых мужчин и женщин, желающих улучшить вид своих зубов без посещения стоматологического кабинета. Эти полоски представляют собой специальные тонкие, гибкие патчи, покрытые отбеливающим гелем. По сути, вы помещаете полоски прямо на зубы и держите их в течение получаса два раза в день. Делайте это в течение 2 недель, и вы сможете заметить значительную разницу в цвете зубов.

Отбеливающая зубная паста

Сегодня на рынке представлено множество вариантов отбеливающих зубных паст. Когда дело доходит до поиска настоящей зубной пасты для отбеливания зубов, обязательно ищите натуральные ингредиенты и эффективную формулу отбеливания, которая не повредит ваши зубы.

Отбеливающий гель

Как правило, отбеливающий гель содержит отбеливающее вещество, такое как перекись карбамида и формула PAP. Он имеет нечувствительную формулу и очень бережно воздействует на зубы, поэтому отбеливание проходит приятно и быстро.

Отбеливающий ополаскиватель для полости рта

Удивительно это или нет, но вы даже можете купить ополаскиватель для рта, который отбелит ваши зубы. Эти типы ополаскивателей для полости рта специально разработаны для осветления зубов, а также работают как обычные средства для полоскания рта.

Отбеливающая гелевая ручка

Гелевые ручки обычно предназначены для подкрашивания и ухода, а не для полного отбеливания. Популярность этих продуктов для отбеливания зубов обусловлена удобством, которое они предлагают. Все, что вам нужно сделать, чтобы счистить пятна с зубов, — это нанести гель прямо на зубы, где бы вы ни находились.