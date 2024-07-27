5 популярных вариантов отбеливания зубов

Сегодня иметь более белую улыбку проще, чем когда-либо, благодаря множеству доступных вариантов отбеливания зубов. Независимо от того, предпочитаете ли вы посетить стоматолога для сеанса отбеливания или предпочитаете набор для отбеливания зубов в домашних условиях, возможностей действительно много.
Давайте рассмотрим пять лучших вариантов отбеливания зубов.
Отбеливающие полоски обычно являются лучшим выбором для занятых мужчин и женщин, желающих улучшить вид своих зубов без посещения стоматологического кабинета. Эти полоски представляют собой специальные тонкие, гибкие патчи, покрытые отбеливающим гелем. По сути, вы помещаете полоски прямо на зубы и держите их в течение получаса два раза в день. Делайте это в течение 2 недель, и вы сможете заметить значительную разницу в цвете зубов.
Сегодня на рынке представлено множество вариантов отбеливающих зубных паст. Когда дело доходит до поиска настоящей зубной пасты для отбеливания зубов, обязательно ищите натуральные ингредиенты и эффективную формулу отбеливания, которая не повредит ваши зубы.
Как правило, отбеливающий гель содержит отбеливающее вещество, такое как перекись карбамида и формула PAP. Он имеет нечувствительную формулу и очень бережно воздействует на зубы, поэтому отбеливание проходит приятно и быстро.
Удивительно это или нет, но вы даже можете купить ополаскиватель для рта, который отбелит ваши зубы. Эти типы ополаскивателей для полости рта специально разработаны для осветления зубов, а также работают как обычные средства для полоскания рта.
Гелевые ручки обычно предназначены для подкрашивания и ухода, а не для полного отбеливания. Популярность этих продуктов для отбеливания зубов обусловлена удобством, которое они предлагают. Все, что вам нужно сделать, чтобы счистить пятна с зубов, — это нанести гель прямо на зубы, где бы вы ни находились.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.