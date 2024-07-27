Как ухаживать за кожей после микронидлинга: важные советы

Микронидлинг вызывает воспалительную реакцию в коже, побуждая ее вырабатывать коллаген и эластин. Поэтому важно знать, как за ней ухаживать.
Увлажнение кожи после процедуры невероятно важно. Кроме того, следует избегать пребывания на солнце до тех пор, пока ваша кожа полностью не восстановится после процедуры.
После процедуры микронидлинга большая часть покраснений исчезнет в течение 24 часов. Тем не менее избегайте трения лица, чтобы предотвратить раздражение.
Чтобы промыть лицо, используйте теплую воду в течение первых 24 часов. На следующий день используйте мягкое очищающее средство, чтобы очистить лицо. Соблюдайте чистоту рук при прикосновении к обработанной области.
По истечении первых 24 часов наносите солнцезащитный крем UVA/UVB с минимальным SPF 30 в течение двух недель.
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