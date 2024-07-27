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Как ухаживать за кожей после микронидлинга: важные советы

Особенности ухода за кожей после микронидлинга

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Микронидлинг вызывает воспалительную реакцию в коже, побуждая ее вырабатывать коллаген и эластин. Поэтому важно знать, как за ней ухаживать.

Особенности ухода за кожей после микронидлинга
Фото: Freepik is licensed under Free license

Увлажнение

Увлажнение кожи после процедуры невероятно важно. Кроме того, следует избегать пребывания на солнце до тех пор, пока ваша кожа полностью не восстановится после процедуры.

Не прикасайтесь к лицу

После процедуры микронидлинга большая часть покраснений исчезнет в течение 24 часов. Тем не менее избегайте трения лица, чтобы предотвратить раздражение.

Мягкое очищение

Чтобы промыть лицо, используйте теплую воду в течение первых 24 часов. На следующий день используйте мягкое очищающее средство, чтобы очистить лицо. Соблюдайте чистоту рук при прикосновении к обработанной области.

Берегите от солнца

По истечении первых 24 часов наносите солнцезащитный крем UVA/UVB с минимальным SPF 30 в течение двух недель.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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