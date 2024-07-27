Как ухаживать за кожей после микронидлинга: важные советы

Особенности ухода за кожей после микронидлинга

Микронидлинг вызывает воспалительную реакцию в коже, побуждая ее вырабатывать коллаген и эластин. Поэтому важно знать, как за ней ухаживать.

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Увлажнение

Увлажнение кожи после процедуры невероятно важно. Кроме того, следует избегать пребывания на солнце до тех пор, пока ваша кожа полностью не восстановится после процедуры.

Не прикасайтесь к лицу

После процедуры микронидлинга большая часть покраснений исчезнет в течение 24 часов. Тем не менее избегайте трения лица, чтобы предотвратить раздражение.

Мягкое очищение

Чтобы промыть лицо, используйте теплую воду в течение первых 24 часов. На следующий день используйте мягкое очищающее средство, чтобы очистить лицо. Соблюдайте чистоту рук при прикосновении к обработанной области.

Берегите от солнца

По истечении первых 24 часов наносите солнцезащитный крем UVA/UVB с минимальным SPF 30 в течение двух недель.