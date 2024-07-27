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Летние тренды для обновления косметички: выбираем модные оттенки помад

Тренды лета 2024: какие помады выбрать, чтобы быть в тренде

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Лето — отличное время для обновления не только гардероба, но и косметички. Визажист Ольга Думцева поделилась трендовыми оттенками помад, которые будут актуальны в летнем сезоне 2024. Одним из главных трендов являются контрастные оттенки розового: сочные холодные или припыленные, но обязательно холодные. Важными элементами станут фуксия, лавандовые и полупрозрачные варианты помад с сатиновым финишем.

Тренды лета 2024: какие помады выбрать, чтобы быть в тренде
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Красные оттенки также остаются популярными, но к их выбору нужно подходить особенно внимательно, чтобы они гармонировали с цветом кожи и глаз. Летом 2024 года можно использовать яркие акценты в дневном макияже. Для тех, кто не предпочитает насыщенные цвета, визажист советует заменить нюдовые оттенки на легкие полупрозрачные блески для губ без шиммера или с легким оттенком, близким к натуральному цвету губ, а яркие глянцевые варианты оставить для вечернего времени.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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