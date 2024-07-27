Научный подход к похудению: рекомендации экспертов

Как безопасно и эффективно сбросить вес: советы специалистов

2:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует множество сомнительных способов для стремительного похудения, но только правильный подход обеспечивает безопасность для здоровья и устойчивый результат. Мы собрали рекомендации специалистов, основанные на научном подходе, которые помогут обрести стройность без вреда для организма. Важно задаться вопросом, действительно ли вам нужно худеть. Критерии красивой фигуры изменчивы, но специалисты советуют рассчитывать индекс массы тела (ИМТ), чтобы определить наличие лишнего веса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Физиологически нормальный темп похудения составляет от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Стремление к мгновенному результату может навредить здоровью, поэтому важно, чтобы организм постепенно привыкал к новому весу. Даже потеря 5 килограммов уже положительно скажется на здоровье, а на начальном этапе специалисты рекомендуют худеть не более чем на 15 процентов от первоначального веса.

Рацион питания не должен включать строгие запреты. Диетологи утверждают, что не существует вредных продуктов, есть только несбалансированный рацион. Приложения и специалисты могут помочь составить меню. Общая схема: углеводы — 55-60% от калорийности, белки — 15%, жиры — не более 30%. Учитывайте образ жизни, физические нагрузки и возраст. Для сбалансированного питания можно использовать метод "тарелки здорового питания", разделив её пополам: одна часть — овощи и фрукты, другая — белки и крупяной гарнир.

Для похудения необходимы аэробные нагрузки, для увеличения мышечной массы — силовые упражнения. Комбинированные тренировки, которые сжигают около 600 калорий за занятие, эффективны для поддержания мышечного каркаса и похудения. Три тренировки в неделю достаточно. Интенсивность тренировок не сильно влияет на долгосрочный результат, поэтому умеренная нагрузка тоже эффективна.

Пить воду в объеме 1,5-2 литра в день полезно для общего состояния организма и ускорения метаболизма. Специальные препараты для похудения могут снижать аппетит и ускорять расщепление жиров, но их использование должно быть частью здорового подхода.