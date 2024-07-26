Причины и лечение прыщей за ушами: советы дерматолога

Как избавиться от прыщей за ушами: эффективные методы и средства

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Прыщи могут появляться не только на лице, шее, груди или спине, но и за ушами. Это явление вызывает дискомфорт и неприятные ощущения. Причины появления прыщей за ушами и способы их лечения объяснила дерматолог Ирина Куроедова.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

Закупоренные поры могут вызвать появление прыщей за ушами. Они возникают из-за избыточного выделения жира или недостаточного отшелушивания кожи. Для лечения таких прыщей рекомендуется использовать средства против прыщей, например, умывалки с ретиноидами. Важно не выдавливать прыщи самостоятельно, чтобы не занести инфекцию.

Акне за ушами могут проявляться в виде красных бугорков с воспалительными очагами. Рост бактерий усиливает воспаление, вызывая появление красных папул или пустул. Для уменьшения воспаления можно использовать салициловую кислоту и точечные пластыри, а также ретиноиды для улучшения клеточного обмена и предотвращения закупоривания пор.

Кисты могут возникать за ушами, проявляясь в виде глубоких и болезненных шишек. Они возникают из-за скопления масла, бактерий и гноя под кожей и могут вызвать необратимые рубцы. В таких случаях важно обратиться к дерматологу для определения лечения.

Вросшие волосы могут появляться за ушами в виде небольших красных или телесных бугорков. Волосяные фолликулы скручиваются и оказываются под кожей, вызывая воспаление.

Средства для волос могут стать причиной появления прыщей за ушами, так как их окклюзивные компоненты могут закупоривать поры. Рекомендуется использовать некомедогенные средства и тщательно очищать кожу от остатков косметики.

Для лечения прыщей за ушами можно использовать местные средства с салициловой кислотой, которая проникает в поры и очищает их, а также ретиноиды для предотвращения появления прыщей. В случае неэффективности местных средств, можно рассмотреть возможность применения пероральных препаратов, таких как антибиотики, назначаемые врачом.

Домашние средства, такие как теплый компресс или масло чайного дерева, также могут помочь в борьбе с прыщами за ушами благодаря своим антимикробным и противовоспалительным свойствам.