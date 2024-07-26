Термальная вода: секрет сияющей и здоровой кожи

Термальная вода: как выбрать и использовать для максимальной пользы

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Термальная вода имеет уникальные свойства, которые делают ее полезной в домашнем уходе за кожей. Косметолог Инесса Тихомирова объяснила, как именно она влияет на кожу и кому стоит обратить внимание на этот продукт.

Фото: flickr.com by Марк Дж. Себастьян, CC BY-SA 2.0

Термальная вода добывается из подземных горячих источников и содержит большое количество полезных микроэлементов, которые отсутствуют в других средствах ухода за кожей. Она легче проникает в верхние слои кожи, что активирует внутриклеточные процессы и усиливает действие других косметических средств. Чем насыщеннее термальная вода, тем быстрее заметны положительные изменения на коже.

Существует несколько типов термальной воды:

Слабоминерализованная — самая мягкая по составу, идеально подходит для чувствительной кожи. Использование такой воды не вызывает раздражения, что делает ее лучшим выбором для первого опыта.

Среднеминерализованная — наиболее совместима с кожными тканями, особенно эффективна для сухой кожи.

Сильноминерализованная — предназначена для жирной кожи. Высокая концентрация элементов в такой воде (до 11 мг/л) помогает бороться с воспалениями и раздражениями.

Рекомендуется использовать термальную воду людям, проводящим много времени в душных помещениях, после пилингов и шлифовок, курильщикам, а также тем, кто часто находится на солнце.