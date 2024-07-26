Термальная вода: секрет сияющей и здоровой кожи

Термальная вода имеет уникальные свойства, которые делают ее полезной в домашнем уходе за кожей. Косметолог Инесса Тихомирова объяснила, как именно она влияет на кожу и кому стоит обратить внимание на этот продукт.
Термальная вода добывается из подземных горячих источников и содержит большое количество полезных микроэлементов, которые отсутствуют в других средствах ухода за кожей. Она легче проникает в верхние слои кожи, что активирует внутриклеточные процессы и усиливает действие других косметических средств. Чем насыщеннее термальная вода, тем быстрее заметны положительные изменения на коже.
Существует несколько типов термальной воды:
Рекомендуется использовать термальную воду людям, проводящим много времени в душных помещениях, после пилингов и шлифовок, курильщикам, а также тем, кто часто находится на солнце.
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