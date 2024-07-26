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Ретинол и лето: правила безопасного применения

Как безопасно использовать ретинол летом: советы эксперта

2:09
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Ретинол является одним из самых популярных косметических и лекарственных компонентов. Однако из-за того, что он повышает фоточувствительность кожи, возникает вопрос о его использовании в летнее время при высокой солнечной активности. Оказывается, можно применять ретинол и летом, но с определенными мерами предосторожности. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт и косметолог Наталия Баховец дала несколько рекомендаций по использованию ретиноидов в жаркий период.

Как безопасно использовать ретинол летом: советы эксперта
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ретинол, форма витамина A, способствует обновлению кожи, выработке коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и липидов. Его часто применяют для улучшения состояния проблемной кожи и борьбы с возрастными изменениями, начиная с 25 лет. Однако в некоторых случаях, например при акне, ретинол можно использовать и раньше.

Из-за мощного действия ретинола важно использовать его правильно: начинать постепенно, применять вечером, когда солнечная активность минимальна, и сочетать с другими компонентами с осторожностью. Летом, если необходимо использовать ретинол, следует соблюдать определенные правила: наносить средство вечером, использовать крем с SPF, применять на сухую кожу, начинать с низкой концентрации и постепенно увеличивать частоту применения.

Важно также укреплять барьерные свойства кожи с помощью сквалана, церамидов и питательных масел, а увлажняющий крем или сыворотку наносить не раньше, чем через час после ретинола. При акне сначала возможны ухудшения, но это нормальный процесс. Не рекомендуется использовать ретинол при приеме других ретиноидов, обострении дерматозов, дерматитов и повреждениях кожи.

Для безопасного использования ретинола летом необходимо соблюдать все перечисленные правила и обязательно наносить крем с SPF, чтобы избежать пигментных пятен и ожогов. Важно проконсультироваться с косметологом, который составит персональные рекомендации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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