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Эффективные способы продолжить худеть после начального успеха

Как преодолеть плато в похудении: советы от нутрициолога

1:50
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Когда вы начнете контролировать питание и активно заниматься спортом, вес сначала уходит быстро, но со временем процесс замедляется и может остановиться. Достичь желаемого веса бывает непросто, и неспособность продолжать худеть после начального успеха называется плато, что может быть весьма расстраивающим.

Как преодолеть плато в похудении: советы от нутрициолога
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Чтобы преодолеть плато и достичь своей цели, можно сократить количество углеводов. Ограничение углеводов помогает уменьшить чувство голода, что приводит к подсознательному уменьшению потребления пищи и позволяет продолжать худеть без дискомфорта. Увеличение частоты или интенсивности тренировок также играет важную роль. Поскольку метаболизм замедляется при снижении веса, дополнительные тренировки или повышение их интенсивности могут помочь ускорить обмен веществ. Важно сочетать аэробные нагрузки с силовыми упражнениями.

Тщательное отслеживание всего, что вы едите, помогает скорректировать рацион при необходимости. Белок следует включать в рацион в достаточном количестве, так как он повышает скорость метаболизма и стимулирует выработку гормонов, снижающих аппетит и вызывающих чувство сытости. Управление стрессом также важно, так как стресс вызывает тягу к еде и увеличивает выработку кортизола, способствующего накоплению жира на животе.

Следует избегать алкоголя, так как он может саботировать усилия по снижению веса, ослабляя запреты и подавляя сжигание жира, особенно на животе. Наконец, полноценный сон, длительностью 7-8 часов в сутки, необходим для поддержания скорости метаболизма и правильного уровня гормонов, влияющих на аппетит и отложение жира.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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