Правила безопасного загара: не позвольте ультрафиолетовому излучению вам навредить

Косметолог Назарова напомнила о том, как защититься от ультрафиолетового излучения

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чрезмерное пребывание на солнце может привести к негативным последствиям, таким как солнечные ожоги и даже развитие рака кожи. Загорать следует в определённое время суток: с 8 до 11 утра и после 16 часов вечера, когда солнечная активность минимальна. ОБ этом напомнила врач-косметолог "СМ-Косметология" Марианна Назарова.

Фото: openverse.org by ibm4381, CC BY 2.0

Важно следить за уровнем ультрафиолетового излучения с помощью UV-индекса, который можно узнать в приложении для погоды на смартфоне. При индексе от 3 до 7 рекомендуется использовать солнцезащитные кремы с SPF-защитой.

Вода и песок усиливают воздействие солнечных лучей, поэтому загар у воды будет интенсивнее. SPF-индекс солнцезащитного средства может варьироваться от низкого (6-12) до высокого (30, 40, 50+, в зависимости от производителя), сообщает Газета.Ru.

Необходимо учитывать свой фототип кожи, всего их существует шесть. Чем ниже фототип, тем выше должен быть индекс SPF в солнцезащитном креме.

Во время пребывания на солнце следует пить достаточно жидкости, около 40 мл воды на 1 кг массы тела в день. Также нужно защищать голову и глаза от прямых солнечных лучей.

Если на коже есть нежелательные пигментные пятна, следует наносить солнцезащитный крем на всё тело, а не только на проблемные участки. Солнечные лучи воздействуют на всю кожу, а не только на те участки, которые находятся под солнцем.