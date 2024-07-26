Уход за волосами детей: советы, которые должен знать каждый родитель

Советы, как ухаживать за детскими волосами

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С правильными продуктами и некоторым терпением вы сможете сохранить детские волосы здоровыми и красивыми в течение длительного времени.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, CC BY-SA 2.0

Советы по уходу

Частота, с которой следует мыть волосы ребенка шампунем, зависит от его типа волос, уровня активности и возраста. У каждого ребенка будут разные требования. Малышам мытье головы следует проводить три раза в неделю. Дошкольникам и детям старше — мыть волосы следует через день.

При выборе шампуня учитывайте тип волос ребенка. Например, если у вашего ребенка сухие волосы, вам следует поискать увлажняющий шампунь. Вы также должны искать продукты, содержащие натуральные ингредиенты, такие как кокосовое масло, масло ши и масло жожоба.

После того как волосы вашего ребенка будут вымыты, аккуратно отожмите остатки воды хлопчатобумажным полотенцем. Избегайте слишком сильного вытирания, так как это может вызвать пушение и выпадение волос.

Расчесывая вьющиеся волосы, используйте расческу с широкими зубьями. Расческу не следует тянуть или дергать за волосы, так как это может привести к ломкости.

Физические упражнения стимулируют кровоток и способствуют росту волос. Вовлекайте своих детей в игры или физическую активность, например, в прогулки или походы два или три раза в неделю, чтобы поддерживать их активность.