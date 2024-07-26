Уход за волосами детей: советы, которые должен знать каждый родитель

С правильными продуктами и некоторым терпением вы сможете сохранить детские волосы здоровыми и красивыми в течение длительного времени.
Частота, с которой следует мыть волосы ребенка шампунем, зависит от его типа волос, уровня активности и возраста. У каждого ребенка будут разные требования. Малышам мытье головы следует проводить три раза в неделю. Дошкольникам и детям старше — мыть волосы следует через день.
При выборе шампуня учитывайте тип волос ребенка. Например, если у вашего ребенка сухие волосы, вам следует поискать увлажняющий шампунь. Вы также должны искать продукты, содержащие натуральные ингредиенты, такие как кокосовое масло, масло ши и масло жожоба.
После того как волосы вашего ребенка будут вымыты, аккуратно отожмите остатки воды хлопчатобумажным полотенцем. Избегайте слишком сильного вытирания, так как это может вызвать пушение и выпадение волос.
Расчесывая вьющиеся волосы, используйте расческу с широкими зубьями. Расческу не следует тянуть или дергать за волосы, так как это может привести к ломкости.
Физические упражнения стимулируют кровоток и способствуют росту волос. Вовлекайте своих детей в игры или физическую активность, например, в прогулки или походы два или три раза в неделю, чтобы поддерживать их активность.
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