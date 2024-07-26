Как выбрать косметику для жаркого лета: что нужно знать о составе

Летний макияж: от чего стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье кожи

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины признаются, что им проще выйти из дома без одежды, чем без косметики, несмотря на жару и вероятность того, что даже самый стойкий тональный крем начнет течь уже через час. Однако в летнее время важно внимательно относиться к составу косметических средств, чтобы избежать негативного влияния на кожу.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оксид цинка, часто встречающийся в декоративной косметике, поглощает ультрафиолетовые лучи и регулирует работу сальных желез, что особенно актуально для обладательниц жирной кожи. Тем не менее, его избыточное использование может разрыхлить верхний слой кожи, что делает её более уязвимой к солнечному излучению и увеличивает риск появления пигментных пятен.

Минеральные масла, присутствующие в питательных кремах и тональных основах для сухой кожи, являются нежелательными, особенно летом. Эти масла забивают поры и создают пленку на поверхности кожи, мешая ей дышать. В жаркую погоду от средств с минеральными маслами лучше отказаться, чтобы избежать жирного блеска и проблем с кожей.

Отдушки в косметике также заслуживают внимания. Синтетические ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции и неприятные ощущения. При покупке средства стоит протестировать аромат тестера: если он слишком яркий или имеет химический запах, лучше выбрать другой продукт. Резкий запах в жару может дополнительно раздражать.

Таким образом, чтобы сохранить здоровье кожи в летнее время, важно учитывать состав косметических средств и избегать компонентов, которые могут ухудшить её состояние.