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Вазелин: секреты применения от аромата до маникюра

Вазелин: универсальное средство для красоты и ухода за кожей

2:13
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Вазелин, запатентованный в 1865 году, остаётся одним из самых универсальных и популярных средств в косметологии. Его многогранные свойства делают его незаменимым в уходе за кожей и волосами. Во-первых, вазелин эффективно увлажняет кожу, предотвращая её пересыхание и помогая заживлять трещинки и сухие участки. Благодаря своей способности удерживать влагу, он отлично подходит для сухих локтей, пяток и потрескавшихся губ, создавая барьер, который предотвращает потерю воды.

Вазелин: универсальное средство для красоты и ухода за кожей
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0

Кроме того, вазелин используется для фиксации аромата. Увлажненная кожа лучше удерживает запахи, поэтому нанесение вазелина на точки пульсации перед использованием парфюма помогает аромату держаться дольше. Эти точки, включая запястья, внутренние стороны локтей, заднюю поверхность коленей и шею, являются теплыми участками тела, которые способствуют более интенсивному распространению аромата.

Вазелин также помогает укротить пушистые волосы и запечатать сухие, секущиеся кончики. Он может держать непослушные брови на месте и используется в качестве безопасного средства для лица. Однако для людей с жирной или склонной к акне кожей стоит проявлять осторожность: несмотря на то, что вазелин некомедогенен, его использование может не подходить для всех типов кожи.

Еще одна полезная функция вазелина — удаление пятен макияжа. С помощью влажной мочалки или губки его можно применять для очистки одежды и постельного белья от следов косметики. В маникюре вазелин помогает сделать процесс аккуратнее: нанесение его на кутикулы перед покраской ногтей предотвращает попадание лака на кожу.

Вазелин также служит отличным кондиционером для ресниц, защищая их от внешних воздействий и делая их более блестящими и тёмными. При нанесении автозагара небольшое количество вазелина на сухие участки кожи предотвращает появление разводов и пятен.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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