Удаление угрей маслом: миф или реальность

Масляная шлифовка: что нужно знать о новом бьюти-тренде

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В подростковом возрасте мы часто прибегали к сомнительным методам борьбы с прыщами. Сейчас, вместо экспериментов, лучше довериться экспертам. Последний бьюти-тренд предполагает удаление угрей с помощью массажа маслом в течение 5-15 минут. По мнению некоторых бьюти-гуру, эта техника, называемая масляной шлифовкой, помогает вывести загрязнения на поверхность кожи, оставляя ее гладкой.

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Однако дерматолог Ирина Куроедова объясняет, что эта техника лишь способствует удалению омертвевшей кожи и не проникает глубоко в сальные железы. Масляная шлифовка может помочь в отшелушивании, но не избавит от сальных филаментов и не даст долгосрочных результатов. Людям с чувствительной или склонной к акне кожей этот метод может не подойти.

Ирина также предупреждает не использовать кулинарные масла для этой процедуры, предлагая вместо этого специальные масляные очищающие средства для лица. В конечном итоге, двойное очищение и использование салициловой кислоты окажутся более эффективными. А для удаления угрей лучше обратиться к косметологу.