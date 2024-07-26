Что можно и чего нельзя делать при наращивании волос лентой: важные советы

Советы по уходу за наращенными волосами

Если вы хотите добавить длины или цвета своим прядям, наращивание волос лентой — это подходящее решение.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Уход за наращенными волосами

Что касается использования правильных средств для волос в домашних условиях, следуйте советам своего парикмахера. Поскольку ваш парикмахер хорошо разбирается в уходе за вашими волосами, разумно прислушаться к его советам и следовать его рекомендациям относительно того, какие продукты для волос использовать и применять для наращенных волос.

Поддержание ленты при наращивании волос требует деликатного и специфического ухода. Всегда читайте этикетки ваших шампуней и кондиционеров. Будьте осторожны с продуктами, содержащими спирт или сульфаты, так как они могут высушить ваши волосы или повлиять на цвет волос, если они окрашены.

Не красьте волосы самостоятельно. Очень важно полагаться на парикмахеров, которые сделают эту задачу за вас.

Свободно заплетайте волосы во время сна. Не ложитесь спать с мокрыми и спутанными волосами, потому что во время сна вы будете создавать узлы. Важно высушить волосы и расчесать их. Во время сна ваши волосы будут свободны от спутывания, если вы будете заплетать их в косу. Это стандартный совет от экспертов по наращиванию волос.

Вы можете избежать спутывания волос, вызванного их мягкой текстурой, купив шелковые наволочки.

После выхода из салона вашим наращенным волосам еще нужно время, чтобы закрепиться. Поэтому не стоит мыть их еще как минимум день или два.

После того, как вы нарастили волосы лентой, не стоит тренироваться, потеть. В этом случае лента может начать ослабевать и не закрепиться должным образом.