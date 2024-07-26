Как предотвратить расширение пор: советы дерматолога Павленко

Расширенные поры: причины и методы борьбы от эксперта-косметолога

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Широкие поры — одна из распространенных косметологических проблем. Оксана Павленко, врач-дерматовенеролог и косметолог, объясняет, что поры расширяются из-за особенностей типа кожи, гормонального дисбаланса, возраста и наследственности. Жирная и комбинированная кожа вырабатывает много себума, который смешивается с загрязнениями и растягивает поры.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Для предотвращения расширения пор важен правильный домашний уход: очищение кожи раз в день, использование средств с каолином, глиной, ретинолом, и регулярное отшелушивание. При возрастном расширении полезны процедуры, стимулирующие синтез коллагена, такие как фототерапия, лазерная шлифовка и микроигольчатый RF-лифтинг.