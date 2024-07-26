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Мария Пилипенко: кремовые румяна, каял и гель для бровей — мастхэвы в косметичке

Секреты визажиста: как кремовые румяна и гель для бровей делают макияж быстрым

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Визажист Мария Пилипенко подчеркивает важность наличия кремовых румян, каяла и геля для укладки бровей в косметичке каждой женщины. Она отмечает, что кремовые румяна обладают универсальностью, способны заменить несколько продуктов и быстро обновить макияж. По словам эксперта, достаточно нанести румяна на яблочки щек, губы и немного на веко, чтобы придать лицу свежий и отдохнувший вид. Кроме того, их легко наносить пальцем, что упрощает создание макияжа глаз по сравнению с использованием сухих теней.

Секреты визажиста: как кремовые румяна и гель для бровей делают макияж быстрым
Фото: openverse.org by Homedust, CC BY 2.0

Мария Пилипенко также рекомендует использовать коричневый каял для создания эффекта густых ресниц, просто прорисовав пространство между ними. Она подчеркивает, что специальный гель для укладки бровей помогает придать форму бровям и зафиксировать ее. Для достижения оптимального результата визажист советует пройтись щеточкой с гелем в обратном направлении роста волос и подождать несколько минут, чтобы продукт немного застыл, а затем уложить брови в нужную форму.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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