Уменьшение соли и сахара, увеличение потребления воды и калия: как справиться с отеками
Избавление от отеков: советы для здорового образа жизни
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Для борьбы с отеками необходимо изменить образ жизни, следуя нескольким простым советам.
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- Уменьшение соли: доктор рекомендует употреблять не более 3-5 грамм соли в день. Вместо соли используйте специи и травы для усиления вкуса еды.
- Уменьшение сахара: быстрые углеводы задерживают жидкость в организме, поэтому откажитесь от сахара и выпечки на 3-4 дня перед важным мероприятием.
- Вода: выпивайте от 1,5 до 2 литров жидкости в день, включая простую негазированную воду. Во время жары организм старается запасаться водой, поэтому раз в час выпивайте большой стакан воды.
- Разгрузочные дни: проведите день на "молокочае" (смесь теплого молока и крепкого зеленого чая), чтобы отбить аппетит и вывести лишнюю жидкость из организма.
- Больше калия: продукты, богатые калием (бананы, картофель, шпинат), помогают выводить жидкость из организма.
- Контрастный душ: перепад температуры воды помогает привести кожу в тонус, избавиться от отеков и целлюлита. Проводите водные процедуры с чередованием горячей и прохладной воды.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова