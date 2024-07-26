Летние уклады для тонких волос: тренды и советы от стилиста Грибовой

Стилист предложила несколько идей для создания укладок на тонкие волосы летом 2024. В числе трендов — текстурные укладки и использование крабиков.
Текстурные укладки — это простая и нетребовательная к прическе. Вам понадобится только уплотняющая пенка для волос, утюжок и текстурирующий спрей для фиксации. Мария рекомендует использовать также термозащиту, чтобы защитить волосы от дополнительного стресса.
Крабики — это неотъемлемая часть трендовых причесок лета. С их помощью можно создать разнообразные укладки. Например, на тонкие волосы можно подобрать несколько заколок среднего размера и подколоть их наверх, закрепив концы невидимками. Этот метод поможет добавить объема без дополнительных химических средств.
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